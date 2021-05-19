إحباط تهريب 180000 لتر من النفط في كركوك

شفق نيوز/ أفاد قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال، يوم الاربعاء، بإحباط محاولة تهريب 180000 لتر من المنتجات نفطية في محافظة كركوك.

وقالت شرطة الطاقة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفرزة من سيطرة شرطة النفط "كفري" التابعة الى قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال، ألقت القبض على خمسة متهمين وضبطت خمس عجلات صهريج محملة بمنتج نفطي، مبينة أنهم حاولوا الخروج من المحافظة لغرض تهريب المنتج.

وأوضحت أن أفراد الشرطة تمكنوا خلال التفتيش الدقيق من إحباط مخطط تلك العصابة وإلقاء القبض عليهم، مشيرة الى إيداعهم التوقيف داخل إحدى مراكز شرطة النفط وفتح تحقيق وعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.