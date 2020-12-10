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إحباط تهريب مخدرات عبر منفذ نهري جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2020-12-10T09:12:21+0000
إحباط تهريب مخدرات عبر منفذ نهري جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة، يوم الخميس، عن إحباط تهريب كمية مخدرات عبر احد المنافذ النهرية في قضاء الفاو.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد توفر معلومات عن عملية تهريب كمية من المخدرات عبر احد المنافذ النهرية في قضاء الفاو، تم تشكيل فريق عمل في البصرة وبعد اخذ الموافقات القضائية تم التوجه الى نقطة التهريب".

واشارت الى "القاء القبض على احد الاشخاص قادم من احد الدول المجاورة ضبط بحوزته 18 كغم من مادة بنية اللون يعتقد انها مادة الحشيشة المخدرة".

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