إحباط تهريب أكثر من 33 كغم مخدرات عبر بالون غربي العراق

شفق نيوز- الأنبار

أحبطت قوات الحدود العراقية، يوم الخميس، محاولة لتهريب أكثر من 33 كيلوغراماً من المواد المخدرة عبر بالون هوائي على الشريط الحدودي الدولي غرب محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت قوات الحدود، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن مفارز لواء الحدود السادس التابعة لقيادة حدود المنطقة الثانية تمكنت من رصد بالون هوائي استُخدم وسيلة للتهريب، ضمن الجهود المتواصلة لمنع تسلل المخدرات والمؤثرات العقلية إلى داخل البلاد.

وأضافت أن البالون كان يحمل أكثر من 33 كيلوغراماً من الحبوب المخدرة، بما يزيد على 195 ألف حبة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط المواد المهربة وتنظيم محضر أصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.