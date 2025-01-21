إحباط تهريب قطع نقدية أثرية شمالي بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب قطع نقدية أثرية، واعتقال الشخص المتورط بها، شمالي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية مشتركة من محافظة بابل، تمكنت من إحباط عملية تهريب آثار وضبط 60 قطعة نقدية أثرية في ناحية الإسكندرية شمالي المحافظة".

وأضافت أنه "العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من جهاز مخابرات بابل، وأسفرت عن القبض على شخص متورط في تجارة الآثار، بعد نصب كمين محكم للمتهم".

وبينت أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه القطع تم الحصول عليها عن طريق عمليات التنقيب غير المشروعة".

وأشارت إلى أنه "تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات التحقيقية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".