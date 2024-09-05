إحباط تهريب 100 مليون دينار من مطار عراقي إلى دولة مجاورة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بإحباط محاولة تهريب عشرات الملايين من الدنانير عبر مطار المدينة الدولي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية داخل مطار النجف الدولي، قامت بإحباط محاولة تهريب 100 مليون دينار عراقي عن طريق إحدى رحلات السفر في المطار، لإحدى دول الجوار".

وأضاف المصدر، أن "المتهم بتهريب الأموال يعمل عنصراً أمنياً داخل شركة الحماية في المطار"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية نقلته إلى مركز احتجاز خاص، لإكمال إجراءات التحقيق معه".