بتعاون رفيع المستوى مع أربيل.. بغداد تحبط تهريب 100 كيلوغرام مخدرات (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة مخدرات الكرخ في بغداد، يوم الخميس، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات تزن (100) كيلو غرام من مادة الكبتاجون المخدرة شمال البلاد، وذلك بتعاون أمني عالي المستوى مع مديرية مكافحة مخدرات أربيل ضمن اقليم كوردستان.

وقال مدير قسم إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات حسين يوسف التميمي، في بيان، إنه تم إحباط تهريب شحنة مخدرات تزن (100) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة.

وبين أن العملية تمت ضمن إطار الحملة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، ومن خلال مد جسور التعاون الامني بملف شؤون المخدرات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

وأشار أيضا إلى صدور قرارات قضائية من محكمة تحقيق الكرخ الاولى في بغداد، واصفا العملية بأنها ضربة أمنية نوعية ناجحة.

وأكد، أنه بالتعاون مع مديرية مكافحة مخدرات أربيل، تم كشف واحدة من أخطر عمليات التهريب حيث أطاحت بناقل دولي اجنبي الجنسية محترف في تهريب المواد المخدرة في محافظة أربيل وأسفرت العملية الأمنية عن ضبط كمية هائلة من المخدرات تزن (100) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة .

واضاف، خلال التحقيقات الأولية اعترف المتهم بممارسته عملية تهريب المخدرات بهدف المتاجرة بها بطريقة غير مشروعة وقد تم عرض الموضوع امام انظار الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية