إحباط تهريب حبوب مخدرة في منفذين حدوديين جنوب العراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، إحباط محاولتي تهريب منفصلتين لحبوب مخدرة في منفذي الشيب والشلامجة جنوب العراق، مؤكدة إلقاء القبض على المتهمَين.

وذكرت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنها "ومن خلال التفتيش الدقيق لكافة البضائع والأشخاص، تمكنت من ضبط حبوب مخدرة وإلقاء القبض على حائزيها في منفذي الشيب والشلامجة الحدوديين".

وأضاف البيان أن "مديرية منفذ الشيب، وبالتعاون مع الدوائر العاملة، ألقت القبض على مسافر أجنبي الجنسية، ضبط بحوزته حبوب مختلفة الأنواع يُشتبه بأنها مخدرة".

وفي السياق ذاته، "تمكنت مديرية منفذ الشلامجة من إلقاء القبض على مسافر عراقي في صالة الوافدين، وضُبط بحوزته (2000) حبة من نوع نيمادول، كانت مخبأة داخل كيس بلاستيكي في محاولة فاشلة لتهريبها وإدخالها إلى البلاد"، وفقاً للبيان.

وأكدت الهيئة أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية، وإحالة المتهمَين والحبوب المضبوطة إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم".