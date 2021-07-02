إحباط تفجير خط ناقل للطاقة الكهربائية في العراق عبر حزام ناسف

شفق نيوز/ أحبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الجمعة، تفجير خط ناقل للطاقة الكهربائية في قضاء بيجي بصلاح الدين عبر حزام ناسف.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال متابعة العناصر الارهابية التي تعمل على تفجير الخطوط الناقلة للطاقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية تفجير الخط الناقل للطاقة (11 كي في) في جزيرة السلام بناحية الصينية في قضاء بيجي، الناقل للطاقه الكهربائية من قضاء تكريت الى عدد من القرى بحزام ناسف".

وأوضحت، أن "الحزام الناسف تم تفكيكه من قبل خبير المتفجرات".

وتزايدت في الآونة الأخيرة العمليات التخريبية التي تستهدف أبراج الطاقة في عدد من المحافظات مما تسبب بتراجع ساعات تجهيز الكهرباء في ظل الارتفاع الحاد بمعدل درجات الحرارة مع حلول فصل الصيف.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في شهر حزيران الماضي، "قيادات العمليات والاجهزة الاستخبارية بـ"معالجة استهدافات أبراج الطاقة وحمايتها، وملاحقة الجماعات الإجرامية".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق يوم الخميس عن تخصيص مكافأة مالية "مجزية" لمن يدلي بأي معلومات عمن يستهدف خطوط أبراج الطاقة الكهربائية في البلاد.