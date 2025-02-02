إحباط محاولة تفجير لداعش ضد المدنيين والامن جنوب غرب كركوك

شفق نيوز/ أفادت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، باحباط تفجير بواسطة عبوة ناسفة حاول تنظيم داعش من خلالها استهداف المدنيين والقوات الامنية جنوب غرب محافظة كركوك.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن مفارز المتفجرات التابعة الى اللواء 15 ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة بالحشد الشعبي، تمكنت من معالجة عبوة ناسفة زرعتها العصابات الإرهابية في قرية حميرة الكبرى بناحية الرشاد في محافظة كركوك.

ووفقا للبيان، فقد جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، حيث تحركت القوة المتخصصة إلى الموقع، وعثرت على العبوة التي كانت معدّة لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية، مشيرا الى أنه تم تفكيكها والتعامل معها بنجاح ودون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.