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إحباط تفجير بواسطة عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف ارتال التحالف جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-01-09T04:42:30+0000
إحباط تفجير بواسطة عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف ارتال التحالف جنوبي العراق

شفق نيوز/ تمكنت قوات الأمن العراقية صباح اليوم الأحد من إبطال مفعول قنبلة محلية الصنع كانت مزروعة على جانب في الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن جهاز الأمن الوطني أغلق الطريق المذكور من جهة محافظة المثنى لقرابة ساعة كاملة.

وأضاف الشهود أن الأغلاق جاء بسبب وجود عبوة ناسفة مزروعة على الطريق حيث تم تفكيكها، ورفعها وإعادة فتح الطريق.

بدوره قال مراسل وكالتنا، نقلا عن مصدر أمني، إن هذه العبوة الناسفة كانت معدة لاستهداف ارتال التحالف الدولي التي تمر من على الطريق السريع.

ودائما ما تتعرض أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى هجمات بواسطة قنابل محلية الصنع على الطرق السريعة بين محافظات الوسط والجنوب في العراق.

وتتهم واشنطن فصائل شيعية مسلحة موالية لإيران باستهداف قوات التحالف المساندة للقوات العراقية.

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