إحباط تفجير بعبوة ناسفة كانت معدة لإستهداف رتل دعم لوجستي في بابل

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي يوم الثلاثاء بإبطال مفعول عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في محافظة بابل.

وذكرت الخلية في بيان اليوم، أن القوات الأمنية، تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع قرب جسر ( 6 ) في منطقة النيل التابعة الى محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شـرطة بابـل، كانت معدة لاستهداف إحدى الارتال التابعة للقوات الأمنية العراقية.

يأتي هذا في وقت أفاد به فاد مصدر أمني في وقت سابق من اليوم، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود محافظة المثنى.