إحباط تفجيرات لابراج للطاقة جنوب شرق تكريت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين يوم الخميس بإحباط محاولة لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في أطراف ناحية مكيشيفة جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الحشد -اسود دجلة أبطلت مفعول ٤عبوات ناسفة موضوعة تحت أبراج للطاقة الكهربائية في أطراف ناحية مكيشيفة دون أي خسائر أو إصابات بشرية".

وأكد أن قوات الحشد شنت حملة تمشيط في محيط الابراج بحثا عن عبوات أخرى.

وشهدت محافظة صلاح الدين الصيف المنصرم اكبر واعنف هجمات استهدفت ابراج للطاقة نفذها مسلحون لأهداف إرهابية أو بدوافع تخريبية.