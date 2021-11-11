سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إحباط تفجيرات لابراج للطاقة جنوب شرق تكريت

Category: أمـن

Date: 2021-11-11T07:15:09+0000
إحباط تفجيرات لابراج للطاقة جنوب شرق تكريت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين يوم الخميس بإحباط محاولة لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في أطراف ناحية مكيشيفة جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الحشد -اسود دجلة أبطلت مفعول ٤عبوات ناسفة موضوعة تحت أبراج للطاقة الكهربائية في أطراف ناحية مكيشيفة دون أي خسائر أو إصابات بشرية".

وأكد أن قوات الحشد شنت حملة تمشيط في محيط الابراج بحثا عن عبوات أخرى.

وشهدت محافظة صلاح الدين الصيف المنصرم اكبر واعنف هجمات استهدفت ابراج للطاقة نفذها مسلحون لأهداف إرهابية أو بدوافع تخريبية.

related

إحباط تفجيرات على برج للطاقة جنوب الموصل

Date: 2021-07-04 06:50:27
إحباط تفجيرات على برج للطاقة جنوب الموصل

هجوم "ارهابي" يودي بحياة عنصرين من الحشد في صلاح الدين

Date: 2020-06-21 07:44:24
هجوم "ارهابي" يودي بحياة عنصرين من الحشد في صلاح الدين

من تكريت حتى سامراء.. تأهب لتجريف "جزرات الارهاب" في نهر دجلة

Date: 2020-08-05 06:16:18
من تكريت حتى سامراء.. تأهب لتجريف "جزرات الارهاب" في نهر دجلة

إحباط هجوم صاروخي على مطار عراقي

Date: 2021-10-21 11:52:05
إحباط هجوم صاروخي على مطار عراقي

إحباط تفجيرات كانت معدة لاستهداف ارتال لوجستية للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-06-03 11:40:08
إحباط تفجيرات كانت معدة لاستهداف ارتال لوجستية للتحالف الدولي جنوبي العراق

إحباط تفجير كان معداً لإستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف جنوبي العراق

Date: 2021-06-08 10:38:08
إحباط تفجير كان معداً لإستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف جنوبي العراق

انفجار في مقر للحشد واصابة مدنيين اثنين في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-12-19 19:17:00
انفجار في مقر للحشد واصابة مدنيين اثنين في محافظتين عراقيتين

مقتل واصابة 3 عناصر من الحشد قرب بغداد بهجوم هو الثالث من نوعه خلال ساعات

Date: 2019-12-02 06:04:54
مقتل واصابة 3 عناصر من الحشد قرب بغداد بهجوم هو الثالث من نوعه خلال ساعات