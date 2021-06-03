إحباط تفجيرات كانت معدة لاستهداف ارتال لوجستية للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ عثرت القوات الأمنية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، على عدة عبوات ناسفة غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن " جولة تفتيشية للقوات الأمنية على الطريق الدولي السريع غربي محافظة ذي قار انتهت بالعثور على 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير بالقرب من تقاطع البطحاء"، لافتا إلى أن " العبوات معدة لاستهداف الشركات المتعاونة مع قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية".

وبين المصدر، أن " قوة من جهاز مكافحة المتفجرات طوقت مكان العبوات وتعمل حاليا على تفكيكها".