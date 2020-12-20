سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إحباط تفجيرات بقنابل في ثلاث محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2020-12-20T10:25:23+0000
إحباط تفجيرات بقنابل في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاحد، باحباط تفجير قرب احدى مدارس العاصمة بغداد، في وقت عالجت فيه القوات الامنية عبوات وقنابر هاون بمحافظتي الانبار وبابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مكافحة المتفجرات عالجت رمانة يدوية كانت موضوعة داخل متنزه ضمن شارع المدارس في الزعفرانية دون اصابات تذكر".

من جانبه قال مصدر في الانبار، إنه "تمت معالجة اربع عبوات ناسفه محلية الصنع عبارة عن جلكان سعة 20 لتر تحتوي على مواد شديدة الانفجار في محافظة الانبار قضاء القائم".

واشار الى "معالجة قنابل هاون تنوير عيار 120 ملم عدد6 في محافظة بابل ناحية تونس التابعه الى قضاء المحاويل".

related

احباط تفجير بعجلة حمل مفخخة مليئة بالمتفجرات غربي العراق

Date: 2020-05-21 12:27:33
احباط تفجير بعجلة حمل مفخخة مليئة بالمتفجرات غربي العراق

احباط تفجير وابطال مفعول قنابل في بغداد

Date: 2020-12-18 07:35:49
احباط تفجير وابطال مفعول قنابل في بغداد