إحباط تفجيرات بقنابل في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاحد، باحباط تفجير قرب احدى مدارس العاصمة بغداد، في وقت عالجت فيه القوات الامنية عبوات وقنابر هاون بمحافظتي الانبار وبابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مكافحة المتفجرات عالجت رمانة يدوية كانت موضوعة داخل متنزه ضمن شارع المدارس في الزعفرانية دون اصابات تذكر".

من جانبه قال مصدر في الانبار، إنه "تمت معالجة اربع عبوات ناسفه محلية الصنع عبارة عن جلكان سعة 20 لتر تحتوي على مواد شديدة الانفجار في محافظة الانبار قضاء القائم".

واشار الى "معالجة قنابل هاون تنوير عيار 120 ملم عدد6 في محافظة بابل ناحية تونس التابعه الى قضاء المحاويل".