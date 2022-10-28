إحباط تعرض لداعش على الجيش العراقي في بؤرة ساخنة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باحباط تعرض لعناصر من تنظيم داعش، على نقاط أمنية تابعة للجيش العراقي غربي قضاء طوز خورماتو ضمن محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عناصر من داعش حاولت ليلة أمس الخميس، مهاجمة نقاط أمنية لقوات الجيش التابعة لعمليات صلاح الدين في أطراف قرية (جرداغلي) غربي قضاء طوزخورماتو عند حدود قضاء آمرلي، وتصدت لها قوات الجيش بعد رصدها بكاميرات المراقبة".

وأضاف المصدر، أن "عناصر داعش فرت إلى مناطق بعيدة بعد تعرضها لسيل من الاطلاقات النارية والقذائف من الأسلحة المتوسطة"، مشيراً إلى أن "الحادث انتهى دون أي إصابات أو خسائر بشرية".

يذكر أن المناطق الساخنة (جرداغلي وبنكجة وبروجلي) وقرى عدة ما تزال تحوي بؤراً ومفارز لتنظيم داعش بسبب خلوها من السكان والقطعات الأمنية، ولارتباطتها بالقواطع الساخنة في كركوك وأطراف ديالى وجبال حمرين.