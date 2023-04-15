إحباط تسلل 8 أجانب الى العراق

شفق نيوز/ أحبطت قوات الحدود العراقية، يوم السبت، تسلل 8 أجانب غربي نينوى.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ضمن مهامها لتأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن الفوج الأول اللواء التاسع عشر من إلقاء القبض على (6) متسللين أجانب حاولوا تجاوز الحدود".

كما تمكن الفوج الاول من اللواء السابع عشر وفقاً للبيان "من إلقاء القبض على متسللين أجنبيين اثنين حاولا تجاوز الحدود، حيث تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".