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إحباط تسلل لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-11-22T07:20:45+0000
إحباط تسلل لداعش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، بإحباط عملية تسلل لداعش في أطراف ناحية قره تبه شمال شرقي المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "السرية الثالثة من اللواء 26 للحشد الشعبي أحبطت ليلة أمس الأحد, عملية تسلل لمجموعة من عناصر داعش في الأطراف الشرقية لناحية قره تبه (113 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر، أن "قوات الحشد رصدت تحركاً لمجموعة من عناصر التنظيم وعالجتها بإطلاق النار من الأسلحة المتوسطة ومنعتها من الاقتراب من نقاط المرابطة وأطراف قره تبه"، مؤكداً أن "عناصر داعش فرت إلى مناطق بعيدة".

وتعد أطراف ناحية قره تبه، بؤرا ساخنة لقربها من جبال حمرين معقل التنظيمات المسلحة وامتداداتها الواسعة مع صلاح الدين وحدود إقليم كوردستان.

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