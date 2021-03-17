إحباط تسلل "ارهابي" جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، عن قيام قطعات الجيش التابعة للفرقة 17 بإحباط تسلل إرهابي جنوب العاصمة.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن حفظ الأمن وملاحقة الإرهابيين، وبإشراف مباشر من قبل قائد عمليات بغداد، نفذت قوة عسكرية تابعة للفوج الأول لواء 55 وشعبة استخبارات الفرقة 17 عملية نوعية جنوب العاصمة بغداد لتطهير المنطقة من خلايا داعش.

وأضاف: "حيث تم رصد تحركات عبر الكاميرات الحرارية لثلاثة عناصر تابعين للتنظيم الارهابي، وعلى اثر ذلك تمكنت القوة العسكرية من صد التسلل بعد اشتباكات انتهت بمقتل احد الارهابيين وفرار اثنين منهم".

وتابع: "ولا زالت قطعاتنا المتواجدة هناك تواصل عمليات البحث وملاحقة الفارين لمنع اي عمل ارهابي يطال المناطق الآمنة ويعرقل خطط الأمن التي تحفظ أرواح المواطنين وسلامة عوائلهم".