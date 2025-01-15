إحباط بيع فتاة بعد اختطافها واعتقال 8 مطلوبين بينهم 3 أشقاء ببغداد والبصرة

شفق نيوز/ تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأربعاء من تحرير مختطفة والقبض على 8 مطلوبين بتهمة "الارهاب" وتجارة المخدرات والبشر بينهم 3 أشقاء خلال عمليات أمنية متفرقة في العاصمة بغداد والبصرة.

وقالت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية نفذت واجبات منفصلة في العاصمة أسفرت عن الاطاحة بمطلوب للقضاء بتهم الارهاب، بالاضافة إلى تحرير مختطفة وإلقاء القبض على الخاطفين وهما متهمين اثنين تم ضبطهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما بعملية بيع الفتاة مقابل مبالغ مالية".

وأضاف البيان، "كما ألقت المفارز الميدانية القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة وضبط بحوزتهما مواداً مخدرة كانا يرومان بيعها، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالة المتهمين إلى القضاء".

وفي البصرة أقصى جنوبي العراق، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، القبض على 3 أشقاء وفق المادة 4 إرهاب متهمين بجرائم سرقة ومخدرات والاتجار بالاسلحة وضبطت داخل منازلهم أسلحة متوسطة وخفيفة، ومواداً مسروقة إلى جانب الأدوات المستخدمة في جرائم السرقة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود معلومات دقيقة إلى قيادة شرطة محافظة البصرة تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بقطع وسرقة الأسلاك الكهربائية على الفور تم تشكيل فريق عمل وجمع المعلومات وإجراء التحريات وتم القبض على المتهم (ب ع ص) وضبطت داخل منزله المواد المسروقة إلى جانب الأدوات المستخدمة في جرائم السرقة".

وتابع البيان، أن "المتهم اعترف بتورطه في السرقات بالاشتراك مع أشقائه الذين تبين أيضاً تورطهم في الاتجار بالأسلحة والاعتدة، وتمكنت شعبة مكافحة إجرام المعقل من تحديد مكان تواجد الأشقاء (م ع ص) و(ن ع ص) وألقت القبض عليهم وضبط بحوزتهم قاذفة RBG7 وشريط عتاد BKC يحتوي على 250 إطلاقة وبندقية كلاشنكوف مع 14 مخزن ذخيرة وعتاد خاص بها ورمانتين يدويتين هجوميتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتهمين وتوقيفهم وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".