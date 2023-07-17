إحباط بيع "طفل رضيع" وتفكيك شبكة اتجار بالبشر واعتقال إرهابي في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، يوم الاثنين، تفكيك شبكة إتجار بالبشر وإحباط عملية بيع طفل رضيع بـ25 مليون دينار، والقبض على النساء اللواتي عرضنه للبيع.

وتمكنت مفارز وكالة الاستخبارات، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، من تفكيك شبكة للاتجار بالبشر وإحباط عملية بيع طفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة.

وأوضح البيان، أن "كميناً محكماً نصب للشبكة، وألقي القبض عليهم بالجرم المشهود، إذ تتكون من امرأتين حاولن بيع الطفل، ودونت أقوالهن وجرى إحالتهن إلى الجهات التحقيقه المختصة لينالا جزائهن العادل".

في السياق، أطاحت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد/الكرخ بإرهابي، بعد نصب كمين محكم له جنوبي العاصمة وتتبع لحركته.

ووفق بيان ورد للوكالة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الإرهابي، لإكمال أوراقه التحقيقية بالشكل الدقيق.