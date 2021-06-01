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إحباط هجمات بعبوات ناسفة شمال بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-06-01T19:48:52+0000
إحباط هجمات بعبوات ناسفة شمال بغداد

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات بغداد بإحباط هجمات بعبوات ناسفة، يوم الثلاثاء، لاستهداف قوات أمن ومدنيين في قضاء الطارمية شمال العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استمرارا لعمليات البحث والتفتيش، أبطال اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تفيد بقيام عصابات داعش الإرهابية بوضع مواد متفجرة في أحد بساتين منطقة الطارمية شمالي بغداد، خرجت قوة  من اللواء أعلاه وتمكنت من العثور على (٤) عبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن جلكان بلاستك سعة ٢٠ لتر  مزروعة على جوانب إحدى الطرق النيسمية في البستان".

وأضافت، "قامت مفارز هندسة الفرقة برفع العبوات وإبطال مفعولها".

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