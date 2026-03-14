إحباط استهداف جديد لمركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مركز الدعم الدبلوماسي (فكتري) سابقا في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات تشيير الى ان مكان الاسقاط حدث ضمن مقتربات منطقة الرضوانية".

وفجر اليوم، جرى تدمير منظومة للاتصالات الفضائية جراء الهجوم الذي استهدف مقر سفارة الولايات المتحدة في العاصمة بغداد، وذلك في ظل وتيرة متسارعة من التصعيد الميداني الذي يشهده العراق والمنطقة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المنظومة المتضررة كانت مخصصة لتأمين وتبادل البيانات عبر الأقمار الصناعية للكوادر الدبلوماسية والموظفين داخل المجمع.

وبحسب المصدر، فإن منظومة الدفاع الجوي الأميركية (C-RAM) لم تتمكن من اعتراض الطائرة المسيّرة "مجهولة الهوية" التي نفذت الهجوم، رغم قربها من موقع الاستهداف، مما أدى إلى إصابة المنظومة الفضائية بشكل مباشر.