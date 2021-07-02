إحباط استهداف ثانٍ لخطوط الكهرباء في محافظة عراقية

شفق نيوز / أحبطت وكاله الاستخبارات العراقية، مساء الجمعة، محاولة ثانية لتفجير عبوة ناسفة وحزام ناسف على أحد أعمدة الكهرباء في جزيرة تكريت ضمن محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، من إحباط محاولة تفجير حزام ناسف وعبوة ناسفة موضوعة على أحد الأعمدة الناقلة للطاقة الكهربائية في قرية جوزة في جزيرة تكريت ضمن محافظة صلاح الدين".

وأضافت الخلية، أن "العبوة الناسفة والحزام الناسف تم تفكيكهما من قبل خبراء مديرية مكافحة المتفجرات."