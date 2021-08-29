"حاوي الشر" بؤرة لداعش تهدد تخوم محافظة عراقية

شفق نيوز/ طالب مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الأحد، بتطهير المناطق الحدودية الشاسعة بين حدود ناحية العظيم شمالي ديالى "حاوي العظيم" واطراف قضاء الضلوعية لإنهاء هجمات دموية غادرة ومباغتة.

وقال قائممقام الضلوعية جنوب شرقي صلاح الدين، حمزة رياض، لوكالة شفق نيوز، ان "اطراف ومحيط الضلوعية مؤمنة وتحت السيطرة وخالية من بؤر وخلايا داعش".

واضاف ان "مصدر الهجمات التي تتعرض لها المحافظة تأتي من مناطق شاسعة في حدود الضلوعية مع ناحية العظيم التي تسمى (حاوي العظيم) وتحوي مفارز لداعش تشن هجمات لصوصية مباغتة احيانا تستهدف القطعات الامنية".

واوضح ان "هجمات مفارز داعش عادة ما تُنفذ ليلاً بأسلحة القنص لكونها غير قادرة على المواجهة المباشرة مع العناصر الامنية"، مبينا ان "التعرض الارهابي امس السبت في منطقة الصندوقية عند حدود العظيم – الضلوعية استهدف دورية لنقل المؤن بكمين غادر".

وشدد رياض على تطهير ومعالجة منطقة حاوي العظيم التي وصفها بـ"بؤرة الشر" لانهاء تهديدات مفارز داعش ومنع وقوع أي هجمات تستهدف القطعات الامنية المرابطة.

ويطلق مسؤولون محليون في ديالى وصلاح الدين تسمية "بؤر الشر" على المناطق الواقعة بين ديالى وصلاح الدين بسبب الفراغات الامنية وضياع مسؤولياتها الامنية بين قيادات عمليات صلاح الدين وسامراء.

وهاجم تنظيم داعش مساء امس السبت، قوات من الشرطة الاتحادية وفوج طوارئ صلاح الدين التاسع في منطقة "الصندوقية" عند اطراف الضلوعية الحدودية مع ناحية العظيم، ما اسفر عن وقوع ضحيتين من الشرطة واصابة 7 اخرين بجروح متفاوتة.