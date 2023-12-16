حاول نقلها بـ"فلتر مياه".. اعتقال متاجر بالمخدرات بحوزته 3 كغم من الحشيشة في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، اعتقال متاجر بالمخدرات بحوزته 3 كيلو غرامات من مادة الحشيشة في كركوك حاول تمويهها على القوات الأمنية.

وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز مكافحة مخدرات كركوك ضبطت متاجراً بالمخدرات بالجرم المشهود متلبسا بحيازة (3) كيلو غرامات من مادة الحشيشة المخدرة في محافظة كركوك".

وأضاف البيان انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمواد المخدرة التي كانت في داخل فلتر مائي يستخدم لغرض التمويه أثناء عملية نقل المخدرات"، مشيرا إلى أنه "تم إيداع المتهم التوقيف وفق احكام المادة (28) مخدرات لينال جزاءه العادل".