حاول أحدهم الانتحار.. الإطاحة بإرهابيين وتجار مخدرات في بغداد والنجف (فيديو)

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم الأحد، القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب حاول أحدهما قتل نفسه بعد محاصرتهما بالعاصمة بغداد، وفي عملية أخرى منفصلة، تمت الإطاحة بسبعة متهمين متورطين بالاتجار والترويج للمواد المخدرة في محافظة النجف.

وعن تفاصيل القبض على المتهمين ببغداد، ذكرت قيادة شرطة بغداد الرصافة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب حاول أحدهما قتل نفسه بعد محاصرتهما، حيث تمكنت القوة القابضة من إقناعه بتسليم نفسه والعدول عن الانتحار، واستمر ذلك لمدة خمس ساعات".

أما في النجف، فقد أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تمكن مفارز مديرية شؤون المخدرات في النجف من "الإطاحة بسبعة متهمين متورطين بالاتجار والترويج للمواد المخدرة، وضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة بحوزتهم".