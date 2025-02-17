حاول الانتحار بقنبلة.. اعتقال أب عنّف ابنته حتى الموت في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على أب عنّف طفلته حتى الموت، ثم حاول الانتحار بتفجير قنبلة على نفسه، غربي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً أبلغ القوات الأمنية بأن شقيقه قام قتل طفلته البالغة من العمر عشر سنوات وأقفل أبواب الدار عليها ضمن منطقة دوانم الشعلة، غربي بغداد".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريق عمل وأخذ الموافقات من القاضي لغرض الدخول إلى الدار وبعد استحصالها تم توجه القوة ودخول دار واتضح مقتل الطفلة من قبل أبيها بسبب التعنيف الجسدي".

وأشار المصدر إلى أنه "تمت متابعة كاميرات المراقبة والقبض عليه ضمن قضاء التاجي وضبطت بحوزته قنبلة يدوية حاول تفجيرها على نفسه لكنه لم يتمكن".