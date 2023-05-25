حاول اغتصابها.. شابة تقتل أباها جنوبي بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، يوم الخميس، بأن شابة أقدمت على قتل أبيها بعدما حاول اغتصابها تحت تأثير الخمر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشابة في العشرينيات من عمرها، قامت بطعن والدها بالسكين وأردته قتيلاً داخل منزلهم في ناحية الهاشمية جنوبي محافظة بابل".

وبين أن "والد الفتاة كان مخموراً وحاول استغلال عدم تواجد أحد في المنزل والاعتداء جنسياً على ابنته".

وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث".