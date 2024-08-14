حاول استغلالها "جنسياً".. اعتقال متهم أبتز فتاة إلكترونياً في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخص حاول ابتزاز فتاة إلكترونياً وإجبارها على ممارسة الجنس معه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مركز شرطة الملعب في جانب الرصافة من بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة إلكترونياً وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يمارس معها الفعل الجنسي".

وبين أن "الفتاة استنجدت بمفارز الشرطة وادعت تعرضها للابتزاز الإلكتروني من قبل شخص معروف من قبلها، وبعد جهد كبير ومميز وبدلالة طالبة النجدة تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم ضمن قاطع المسؤولية".

وأشار إلى إيداع المتهم في التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.