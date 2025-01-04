"حاولوا التعرض للقوة المنفذة للواجب".. بيان أمني بشأن عملية استهداف في حمرين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، استهداف طائرات "إف 16" العراقية مضافة بداخلها عناصر لداعش حاولوا التعرض لقوة من جهاز مكافحة الإرهاب أثناء عملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وخلال هذا الواجب رصدت قوات الجهاز مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر من عصابات داعش حاولوا التعرض للقوة المنفذة للواجب".

وأضافت، "ووفقاً لمعلومات دقيقة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، غارت طائرات F_16 على هذه المضافة ودمرتها بالكامل. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا".