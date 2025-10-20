حاولوا اغتيال مسؤول في ديالى.. القوات الأمنية تعتقل المتهمين بعد 24 ساعة

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قوة مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين بتنفيذ عملية استهداف مدير بلدية قضاء الخالص، نصر جهاد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمين الذين تم القبض عليهم تربطهم صلة قرابة بالمجنى عليه"، مشيراً إلى "نقلهم لأحد المراكز الأمنية المختصة بغية إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

يذكر أن مصدراً أمنياً قد أفاد لوكالة شفق نيوز، مساء أمس الأحد، بأن مسلحين مجهولين حاولوا اغتيال "نصر جهاد" في ديالى، لكن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.