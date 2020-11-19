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حالتا إنتحار ببغداد والعثور على جثة ممزقة ومقطوعة الرأس بكربلاء

Category: أمـن

Date: 2020-11-19T10:05:52+0000
حالتا إنتحار ببغداد والعثور على جثة ممزقة ومقطوعة الرأس بكربلاء

شفق نيوز/ افادت مصادر أمنية يوم الخميس بتسجيل حالتي إنتحار، والعثور على جثة ممزقة بطريقة بشعة، وضعت اجزاؤها داخل اكياس بلاستيكية في حوادث مختلفة بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة تدعى (أ.م) تولد ١٩٩٣ انهت حياتها بواسطة شنق نفسها داخل شقتها ضمن شارع المشاتل بمنطقة البنوك شرقي بغداد.

واضاف المصادر أن المدعو (ع.ح) تولد ٢٠٠٣ انتحر ايضا بواسطة شنق نفسه داخل غرفته في منطقة حي العامل

واشارت الى العثور على جثة مجهولة الهوية مرمية في منطقة الحي العسكري في كربلاء.

وبينت المصادر انه تمت ملاحظة الجثة مقطعة الى اجزاء ومتعرضة الى حرق والرأس مفصول عن الجسم وموضوعة داخل اكياس بلاستيكية، مردفة بالقول انه يتعذر تحديد جنس الهوية لإختفاء معالمها بشكل كامل.

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