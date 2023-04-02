حالتا انتحار وهجوم مسلح وحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ سجلت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأحد، عدداً من الحوادث الأمنية في محافظتي ذي قار وميسان جنوبي البلاد، بينها حالتي انتحار إحداهما لعسكري.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "عسكرياً في الثلاثينات من عمره، أقدم مساء اليوم، على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزله بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن "ذويه تمكنوا من إنقاذه ونقله للمستشفى لغرض تلقي العلاج، دون معرفة سبب الانتحار".

وفي حادث آخر، أشار المصدر، إلى أن "مجهولين نفذوا هجوماً مسلحاً على أحد المواطنين وأصابوه برصاصتين في جسده بمنطقة حي الشموخ وسط مدينة الناصرية"، موضحاً أن" المجني عليه تقدم بشكوى ضد صاحب رقم هاتفي، تلقى عبره تهديداً قبل نصف ساعة من تنفيذ الهجوم المسلح عليه، وتبين أن هناك خلافات قضائية مع أهل زوجته".

وفي ذي قار، أيضاً، سُجل حادث سير مروع بين (دراجة وستوتة)، بقضاء سيد دخيل شرقي المحافظة، راح ضحيته طالب مدرسة وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة بينهم طالبان".

أما في ميسان، فأقدم شاب دون العشرين من عمره، على الانتحار شنقاً بواسطة (سلسلة حديد) داخل منزله بمنطقة أبو رمانة وسط مدينة العمارة، ولم تعرف أسباب ودوافع الانتحار بعد، وفقاً للمصدر.