حالتا انتحار وثلاث إصابات في بغداد ومحافظتين

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، ومحافظتي ذي قار والمثنى، يوم الأربعاء، حوادث أمنية عدة نتج عنها ثلاث إصابات وحالتا انتحار، وحادث سير لعدد من العجلات بينها عجلة تقل موقوفين.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "مدنياً أصيب بجرح في منطقة الظهر، نتيجة مشاجرة تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ضمن منطقة السلاميات ببغداد".

وأضاف المصدر، أن "شخصاً آخر أصيب بجروح نتيجة مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، في مدينة الصدر بمنطقة الحميدية شرقي العاصمة بغداد".

وفي جنوب بغداد، وقع حادث سير بين عدد من العجلات من ضمنها عجلة تقل موقوفين تم نقلهم إلى إحدى المحافظات ضمن ناحية الرضوانية، ما أسفر عن مصرع امرأة تعرضت إلى دهس صادف عبورها لحظة وقوع الحادث، وعجلة الموقوفين سليمة وأكملت طريقها إلى الوجهة المقصودة.

أما في المثنى، فسجلت المحافظة انتحار رجل أربعيني بإطلاق النار على نفسه داخل منزله ضمن قضاء الهلال شمال المحافظة، وفقاً للمصدر.

وفي المثنى أيضاً، هاجم مسلحون مجهولون مواطناً بالأسلحة على الطريق السريع العام جنوبي المحافظة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة.

وفي ذي قار، ذكر مصدر أمني للوكالة، أن "امرأة في الخمسينيات من عمرها أقدمت على الانتحار بتناول عقاقير طبية، لكن محاولتها باءت بالفشل، حيث تمكن ذووها من إنقاذها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج"، لافتاً إلى أن "سبب الانتحار يعود لسوء حالتها النفسية".

وأضاف المصدر، أن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت على منزل أحد المواطنين في منطقة الإسكان الصناعي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبيناً أن "الانفجار تسبب بأضرار مادية في واجهة المنزل، فيما لم تسجل إصابات بشرية بالحادث".