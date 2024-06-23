حالتا انتحار لشاب وشابة في الناصرية والنجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتسجيل حالة انتحار جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "الشاب المنتحر طالب كلية، فيما لم تعرف دوافع انتحاره لغاية الآن، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي".

وفي محافظة النجف، اقدمت فتاة عمرها دون العشرين عاما على الانتحار شنقا ايضاً داخل منزلها بناحية العباسية غربي مدينة النجف مركز المحافظة.

ولفت المصدر، إلى أن "التحقيقات مع ذوي الفتاة أثبتت إنها تعاني حالة نفسية سيئة".

مصدر امني لوكالة شفق نيوز: القوات الامنية تعثر على جثة متسول فارق الحياة بظروف غامضة داخل هيكل لبناية في شارع الطاقة بحي المكرمة شمال مدينة النجف مركز المحافظة، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادثة.