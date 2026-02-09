حالتا انتحار ببغداد إحداهما "فاشلة" ومصرع امرأة بحريق في نينوى

شفق نيوز- بغداد/ نينوى

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بانتحار فتاة شابة ومحاولة أخرى لانتحار شاب في منطقتين متفرقتين من العاصمة، فيما لقيت امرأة مصرعها بحريق اندلع داخل منزلها في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "فتاة من مواليد 2010، أقدمت على الانتحار بإطلاق النار على نفسها من سلاح نوع بندقية داخل منزلها ضمن قضاء الحسينية شمالي بغداد".

وبين أن "المعلومات الأولية أشارت إلى أن أسباب الانتحار تعود إلى ضغوطات نفسية كانت تعاني منها الضحية"، مبيناً أن "ذوي الضحية لم يطلبوا الشكوى ضد أحد".

ولفت المصدر إلى أن "شاباً من مواليد 2009، حاول الانتحار بحرق نفسه مستخدماً مادة النفط، داخل منزله ضمن منطقة الرشاد في بغداد".

وأوضح أن "محاولة الانتحار أسفرت عن إصابة الشاب بجروح خطيرة"، مشيراً إلى أن "مفارز الشرطة وصلت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته".

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني في محافظة نينوى، بوفاة امرأة متأثرة بحروق خطيرة أصيبت بها جراء انفجار مدفأة نفطية داخل منزلها في ناحية ربيعة شمال غربي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الحادث أسفر عن اندلاع حريق داخل المنزل، ما أدى إلى إصابة المرأة بحروق متفاوتة، جرى على إثرها نقلها إلى مستشفى الحروق في الموصل لتلقي العلاج، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها".

وأضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة".