حالتا انتحار باستخدام السلاح في بغداد وديالى

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، مساء الأحد، بتسجيل حالتي انتحار الأولى في العاصمة بغداد، والثانية ضمن محافظة ديالى.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "شخصاً أقدم على الانتحار بواسطة إطلاق النار على نفسه في منطقة الرأس، باستخدام بندقية نوع (كلاشينكوف)، داخل منزله في حي المعلمين بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، لأسباب عائلية ونفسية".

وذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "رجلاً من مواليد 1971، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في قضاء الخالص (15 كم شمال شرق بعقوبة) وسط ظروف غامضة".

وأضاف المصدر، أن "جثة الرجل جرى نقلها إلى دائرة الطب العدلي، لكشف ملابسات الحادث".

وسجلت ديالى خلال العام 2022، أكثر من ٢٠ حالة ومحاولة انتحار لأسباب ومشكلات نفسية ومعيشة.