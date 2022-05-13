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حالة وفاة وسبع إصابات بينهم امرأة بحوادث جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-05-13T11:14:12+0000
حالة وفاة وسبع إصابات بينهم امرأة بحوادث جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة بإصابة شخص بهجوم مسلح في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها مواطن ميساني بعدما تمت إصابته برصاصتين في البطن والساق وسط مدينة العمارة.

ووفقا للمصدر فإن اصابع الاتهام بمحاولة الاغتيال تتجه إلى ضلوع (عصابة الحمراني) بالهجوم، وذلك بسبب خلافات بين الجناة والمجنى عليه، اذ ان الاخير تتهمه العصابة بتبليغ الأجهزة الامنية عن اماكن تواجدها ومداهمة مقراتها ومصادرة الاسلحة التي تملكها.

في غضون ذلك افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، باصابة عدد من المواطنين برصاص حي اثناء تشييع جنائزي شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " 4 اشخاص اصيبوا بطلق ناري، احدهم بالاذن اليسرى، اثناء تشييع جنائزي لاحد المواطنين بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار".

وبين ان " الأجهزة الامنية قامت بنقل المصابين جميعا للمشفى لتلقي العلاج اللازم".

من جانب اخر، "اصيبت امرأة بحروق كبيرة بانفجار طباخ المنزل عليها بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة "، لافتا إلى ان" المصابة طلبت الشكوى ضد زوجها ".

الى ذلك، اصيب مواطن بعدة رصاصات في قضاء الشطرة اثناء شجار مسلح، لم تعرف اسبابه لغاية الآن، بينما تعرض مواطن لصعقة كهربائية في احد الأراضي الزراعية بقضاء الرفاعي، وانهت حياته على الفور".

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