حالة وفاة جديدة بسجن الحوت لنزيل مدان بالإرهاب ومحكوم بالاعدام

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة جديدة داخل سجن الناصرية المركزي.

وأبلغ المصدر وكالة "شفق نيوز"، بأن "نزيلا يبلغ من العمر 35 عاما من اهالي محافظة ديالى ومحكوم بالإعدام شنقا وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر، أن " المدان توفي نتيجة إصابته بمرض التدرن، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها تمهيدا لتسليمها إلى ذويه ".

وتزايدت في الآونة الأخيرة حالات الوفاة بين النزلاء داخل سجن الحوت المركزي جراء تفشي مرض التدرن الذي يصيب الجهاز التنفسي.