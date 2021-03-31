سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إحالة معاون رئيس الأركان إلى "الميرة" وتكليف سكرتير الكاظمي بدلاً عنه

Category: أمـن

Date: 2021-03-31T08:11:39+0000
إحالة معاون رئيس الأركان إلى "الميرة" وتكليف سكرتير الكاظمي بدلاً عنه

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، الأربعاء، عن إحالة معاون رئيس أركان الجيش العراقي لشؤون الإدارة إلى "الميرة" وتكليف سكرتير الكاظمي بدلاً عنه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) مصطفى الكاظمي، أحال الفريق الركن عبد الامير الزيدي معاون رئيس اركان الجيش لشؤون الادارة إلى الميرة".

وأضاف أن الكاظمي "كلف الفريق الركن محمد البياتي بمهام معاون رئيس اركان الجيش للإدارة، إضافة لمهام السكرتير الشخصي للقائد العام".

والفريق البياتي خريج أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية البريطانية.

كما أفاد المصدر بأن "اللواء قوات خاصة الركن وليد هيلان كاظم تسلم منصب عميد الكلية العسكرية الاولى، بدلا من اللواء قوات خاصة الركن علي حسين البيضاني الذي أحيل للامرة".

related

الكاظمي يصدر 4 قرارات بخصوص أحداث الناصرية

Date: 2020-11-27 20:55:51
الكاظمي يصدر 4 قرارات بخصوص أحداث الناصرية

الكاظمي يبحث مع الأسدي والساعدي جرائم الخطف والقتل وحماية التظاهرات

Date: 2020-07-29 08:29:40
الكاظمي يبحث مع الأسدي والساعدي جرائم الخطف والقتل وحماية التظاهرات

الكاظمي يغرد من واشنطن عن البصرة: الخضوع لتهديدات القتلة مرفوض

Date: 2020-08-19 18:41:09
الكاظمي يغرد من واشنطن عن البصرة: الخضوع لتهديدات القتلة مرفوض

مكتب الكاظمي يعلن اعتقال 15 متهماً بحرق مقر "البارتي"

Date: 2020-10-17 15:12:01
مكتب الكاظمي يعلن اعتقال 15 متهماً بحرق مقر "البارتي"

ملا طلال: تم التعرف على اثنين من قتلة الهاشمي وجهات هربتهما للخارج

Date: 2020-11-15 19:56:06
ملا طلال: تم التعرف على اثنين من قتلة الهاشمي وجهات هربتهما للخارج

الكاظمي يوجه بتنسيق استخباري مع الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-27 18:46:33
الكاظمي يوجه بتنسيق استخباري مع الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان

الكاظمي يأمر الجيش بغلق المعابر الحدودية غير الرسمية

Date: 2020-11-16 11:40:30
الكاظمي يأمر الجيش بغلق المعابر الحدودية غير الرسمية

بعد تظاهرات غاضبة.. الكاظمي يطيح بقائد أمني كبير

Date: 2020-08-17 16:48:49
بعد تظاهرات غاضبة.. الكاظمي يطيح بقائد أمني كبير