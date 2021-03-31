إحالة معاون رئيس الأركان إلى "الميرة" وتكليف سكرتير الكاظمي بدلاً عنه

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، الأربعاء، عن إحالة معاون رئيس أركان الجيش العراقي لشؤون الإدارة إلى "الميرة" وتكليف سكرتير الكاظمي بدلاً عنه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) مصطفى الكاظمي، أحال الفريق الركن عبد الامير الزيدي معاون رئيس اركان الجيش لشؤون الادارة إلى الميرة".

وأضاف أن الكاظمي "كلف الفريق الركن محمد البياتي بمهام معاون رئيس اركان الجيش للإدارة، إضافة لمهام السكرتير الشخصي للقائد العام".

والفريق البياتي خريج أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية البريطانية.

كما أفاد المصدر بأن "اللواء قوات خاصة الركن وليد هيلان كاظم تسلم منصب عميد الكلية العسكرية الاولى، بدلا من اللواء قوات خاصة الركن علي حسين البيضاني الذي أحيل للامرة".