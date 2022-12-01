وثيقة .. محاسبة ومعاقبة مسؤولين ومنتسبين في جهاز المخابرات بحادثة حريق مطار بغداد

شفق نيوز/ صادق رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شيّاع السوداني، على ما ورد بتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بحادث قطع كاميرات المراقبة لصالة (سامراء) وساحة وقوف الطائرات بمطار بغداد الدولي.

وتقرر وفقا لوثيقة صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، احالة المتهم أمير فراس كاظم مدير عام شؤون السفر والحدود في جهاز المخابرات الوطني العراقي الى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة استنادا لاحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وبحسب الوثيقة فقد تمت إحالة المتهمين كل من: ناظم كاظم دوحي؛ ميعاد احمد جمعة؛ علي فاضل كريم؛ المنسوبين الى جهاز المخابرات الوطني العراقي الى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة استنادا لاحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

وتقرر أيضا معاقبه المتهمين كل من: علي عبد المحسن جبر؛ احمد كريم محسن؛ بهاء جابر حميدي؛ مصطفى فوزي محمد؛ مرتضى طالب حلو؛ امجد حسن تالي؛ علي صبيح جاسم؛ علي فتاح علي اكبر؛ المنسوبين الى جهاز المخابرات الوطني العراقي عقوبة التوبيخ استنادا لاحكام المادة 8 رابعا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

و عاقبت اللجنة المتهم محمد عبد الخالق حسين؛ مسؤول وحدة الكاميرات المنسوب الى سلطة الطيران المدني شعبة امن المطار بعقوبة بالتوبيخ استنادا لاحكام المادة ثمانية رابعا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل واستبداله بعنصر متابع وكفوء.

واندلع حريقان في مطار بغداد الدولي في شهر تشرين الثاني الماضي أحدهما في صالة سامراء، والأخرى في صالة نينوى للمسافرين المكونة من طابقين إذ أعلنت مديرية الدفاع المدني في حينها أن الحريق الثاني كان "كبيرا" وشارك في إخماده بمشاركة 15 فرقة إطفاء متخصصة وأخرى سانده بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان.