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بأمر من الكاظمي .. إحالة قائد فرقة وضباط للتحقيق جراء تفجير كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-06-25T12:09:26+0000
بأمر من الكاظمي .. إحالة قائد فرقة وضباط للتحقيق جراء تفجير كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة بإحالة قائد فرقة في الشرطة الاتحادية، وعدد من الضباط للتحقيق على خلفية التفجير الذي وقع في محافظة كركوك.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أنه وبأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تقرر احالة  قائد الفرقة الخامسة حيدر المطوري، وامر اللواء ٢٠ وعدد من ضباط الاستخبارات إلى التحقيق.

وسقط خمس ضحايا من الشرطة الاتحادية، ليلة الخميس- الجمعة، بانفجار استهدف عجلة تقلهم قرب قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، إن الانفجار تم عبر عبوة ناسفة استهدف همراً تابعة الى لواء 20 شرطة اتحادية في وادي الحمامات بقضاء داقوق.

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