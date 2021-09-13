إحالة قائد حشد الانبار على التقاعد وتعيين لواء بالأمن الوطني بدلاً عنه

شفق نيوز/ أعلن معاون قائد عمليات الحشد الشعبي في الانبار، علي المظفر، يوم الاثنين، احالة قائد الحشد في المحافظة، اللواء علي المالكي، الى التقاعد، وتكليف اللواء ضياء ناصر المهنا، بدلاً عنه.

وقال المظفر لوكالة شفق نيوز، إن "احالة المالكي الى التقاعد، جاءت بسبب تجاوزه السن القانوني كونه بلغ من العمر 65 عاماً، اما المهنا المكلف بمنصب قائد الحشد الشعبي في الانبار، فقد كان يشغل سابقاً منصب مدير جهاز الامن الوطني في المحافظة".

وفي ذات السياق، اوضح المظفر، أن "العمليات التي تنفذها قوات الحشد الشعبي في المناطق الصحراوية من الانبار، تركزت على المناطق الغربية اكثر من الشرقية، وذلك بسبب خطورتها وطبيعتها الجغرافية التي تتخللها الاودية والجبال، مما يسهل على المجاميع الارهابية الاختباء فيها".

وبين أن "عناصر تنظيم داعش يستغلون التضاريس في المناطق الغربية للاختباء، وتنفيذ عملياتهم الارهابية بين الحين والاخر"، منوها إلى "العمليات الاجرامية التي ينفذها عناصر التنظيم، تدعو الى تضافر الجهود من قبل الاجهزة الامنية كافة، للقضاء على بقايا داعش".

ولفت الى أن "الانبار خالية تماما من الارهاب، وحالها كحال باقي محافظات البلاد، وتحدث في بعض الاحياء عمليات ارهابية هنا وهناك، من خلال عدد من العناصر كالفئران تنفذ عملياتها وتعاود الاختباء".