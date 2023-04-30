إحالة ضياء الموسوي إلى لجنة "البصري" لمكافحة الفساد

شفق نيوز/ أحالت السلطات العراقية، يوم الأحد، ضياء الموسوي أحد المتهمين الرئيسيين في سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ(سرقة القرن)، إلى لجنة مكافحة الفساد العليا التي يرأسها "أبو علي البصري".

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الموسوي تم نقله من الحبس إلى السجن الخاص باللجنة المكلفة للتحقيق معه.

وكان ضياء الموسوي وهو مدير عام في جهاز المخابرات العراقي، سلم نفسه للقضاء بعد اتهامه بـ(سرقة القرن)، وذلك بعد أن أعلنت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية، في 17 تشرين الثاني 2022، عن إجراءات ملاحقة خاصة بحق الموسوي.

وسبق أن صدرت مذكرة قبض قضائية بحق المتهم جراء تهم منسوبة إليه تتعلق بجرائم فساد تتمثل بتهريب النفط واستغلال منصبه الوظيفي.

وجاءت مذكرة توقيف الموسوي، في تشرين الثاني 2022، بسبب تورطه في تسهيل تهريب الأموال المسروقة إلى خارج العراق.

وكشفت سجلات هيئة الطيران المدني، التي استخدمتها لجنة تقصي الحقائق، أن علاء خلف مران، وهو السكرتير الخاص لرائد جوحي، (المشتبه به الثاني) كان يرافق بانتظام رجل الأعمال نور زهير جاسم، (المشتبه به الرئيسي) بسرقة القرن، خلال سفراته الخارجية على متن "طائرة زهير الخاصة" طوال العامين الماضيين، وكان يرافقهما اللواء ضياء الموسوي.

وأماطت السلطات العراقية اللثام في شهر تشرين الاول/ اكتوبر من العام الماضي، عن عملية اختلاس ضخمة لأموال الأمانات في الهيئة العامة للضريبة لمبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي.