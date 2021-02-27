حالة تأهب قصوى للقوات الأمريكية في العراق بعد الضربات في سوريا

شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلعة يوم السبت ان القوات الأمريكية رفعت حالة التأهب إلى القصوى في قاعدة "بلد" الجوية في العراق تحسبا من أي رد فعل على الضربات التي شنتها أمريكا في سوريا، وفقاً لقناة "فوكس نيوز".

ونقلت القناة الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها: قد تستمر حالة التأهب عدة أيام وتعتبر إجراء احترازيًا روتينيًا نظرًا للظروف الحالية على الأرض.

واضافت "إن حماية قوات التحالف هي الأولوية الأولى، لذا فإن رفع مستويات حماية القوة أمر حكيم".

وقالت المصادر أيضا انه في قاعدة بلد الجوية، تم اتخاذ قرار منفصل من قبل شركة Sallyport Global، وهي شركة متعاقدة مع الحكومة الأميركية، بوضع المقاولين الأميركيين في حالة تأهب قصوى.

ونوهت الى انه ومن الساعة 6:30 مساءً إلى 5:00 صباحًا بالتوقيت المحلي لن يُسمح إلا بالحركة الضرورية للمهمة في القاعدة، وستكون معدات الحماية مطلوبة لأي شخص خارج المباني المحصنة.

وتعرضت قاعدة بلد الجوية لهجوم صاروخي بالكاتيوشا نهاية الأسبوع الماضي وأصيب شخص.

ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن على ضربات جوية محدودة في شرق سوريا، يوم الخميس، رداً على هذه الأحداث وتم إسقاط سبع قنابل موجهة بالليزر وزنها 500 رطل بالقرب من الحدود العراقية، وفقًا لمسؤولين أميركيين.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: "نحن واثقون من أن الهدف كان يُستخدم من قبل نفس الميليشيا الشيعية التي نفذت الضربات".