إحالة أبو رغيف و13 ضابطاً اخر على التقاعد ومنع تسلمهم أي منصب حالياً

شفق نيوز/ كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن إحالة الفريق اول احمد أبو رغيف و13 ضابطاً اخر على التقاعد ومنع تسلمهم أي منصب لثبوت تقصيرهم في عملهم وفقا للقضاء، فيما دعا هيئة النزاهة لمتابعة "تضخم أموال أبو رغيف والضباط الاخرين" في حال ثبوت ذلك.

وقال جهاز الامن الوطني، في توصيات تحقيقية "سرية وشخصية وتفتح باليد" واطلعت عليها وكالة شفق نيوز إنه "وافق على عدم تسلم الفريق أول احمد طه هاشم أبو رغيف و13 ضابطاً آخر أي منصب لحين احالتهم على التقاعد لثبوت تقصيرهم وفق القضاء".

وأضاف الجهاز انه "سيوعز الى هيئة النزاهة بمتابعة أموال أبو رغيف والضباط الاخرين معه في حال وجود تضخم للأموال والاملاك الخاصة والايعاز الى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لأحكام المادة ( 36) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي".