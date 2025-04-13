حالة انتحار و حادث سير عنيف يعكران صباح بغداد والبصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، اليوم الأحد، بتسجيل حالة انتحار غربي العاصمة بغداد، فضلا عن إصابة 7 أشخاص بحادث سير عنيف في محافظة البصرة.

وقال أحد المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً انتحر داخل سيارته، بعد ان اطلق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس، ضمن منطقة النصر والسلام التابعة لقضاء ابي غريب غربي بغداد، بدون معرفة الاسباب".

وعلى صعيد ذي صلة، ابلغ مصدر آخر الوكالة، ان "حادث سير مروع وقع اليوم في منطقة الشافي شمالي البصرة واسفر عن إصابة 7 أشخاص".

واضاف، ان "المصابين تم نقلهم الى طوارئ مستشفى القرنة العام"، موضحا أن "الأطباء تمكنوا من تقديم الإسعافات الأولية والطبية اللازمة للمصابين الذين كانت حالتهم الصحية غير مستقرة، بسبب إصابات بليغة، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن".

و تشهد محافظة البصرة حوادث سير متكررة ينتج عنها إصابات خطيرة وبينها حالات وفاة، إذ تعرض رجل مرور أمس السبت إلى حادث مروع، فقد على إثره أطرافه السفلية وما زال يرقد في المستشفى بغيبوبة منذ ساعة الحادث.