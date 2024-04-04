حارس مدرسة ببغداد يحولها إلى متجر لبيع السلاح: فرَّ إلى جهة مجهولة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بضبط عتاد وسلاح ثقيل يعود لحارس مدرسة ضمن العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "حارس مدرسة يتاجر ببيع وشراء الأسلحة الثقيلة، داخل أحد المدارس في منطقة الشعب ضمن العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن قوات الأمن ضبطت بعد مداهمة المدرسة "بندقيتين وقاذفة RBG7 وقنبلتين يدويتين، إضافة إلى عتاد كلاشنكوف وبي كي سي وملابس عسكرية".

وأوضح المصدر، أن "عملية المداهمة تمت استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة، لكن الحارس تمكن من الفرار قبل مداهمة المكان وجاري البحث عنه".