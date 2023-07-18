حادث يفتك بموظفي كهرباء النجف وعبوات مصرية تهز ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الثلاثاء، بتسجيل عدة حوادث امنية في محافظتي النجف وذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محافظة النجف شهدت وقوع حادث سير مروع على طريق (المشخاب_ الحسانية) جنوبي المحافظة، حيث أدى لوفاة شخص واصابة 4 موظفين يعملون بدائرة كهرباء النجف، تم نقلهم لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم والجثة إلى الطب العدلي".

وتابع المصدر، كما ان "محافظة ذي قار شهدت قيام مجهولين بشن هجوم مسلح على احد المنازل بقضاء الشطرة شمالي الناصرية بعبوات مصرية الصنع، حيث أدى الهجوم إلى انفجار عبوة واحد، فيما لم تنفلق الثانية، قبل أن تحضر فرق الدفاع المدني لموقع الحادث وقامت بتفكيكها، من دون تسجيل إصابات".