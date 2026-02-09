حادث أمني يطال آبار نفطية في البصرة.. فيديو

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر مسؤول في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، بتعرض بئرين نفطيين في حقل السندباد جنوبي العراق إلى سرقة صمامات الأمان، فيما سُجل تسرب نفطي وغازي في بئرين آخرين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن البئرين رقم 1 و2 تعرضتا، قبل نحو اسبوعين، لسرقة صمامات الأمان المعروفة بـ"الشجرة"، مشيراً إلى أن عملية السرقة تمت بعد غلق البئرين بغالق إسمنتي لمنع خروج النفط أو أي تسرب للغاز.

وأضاف أن البئرين رقم 3 و5 شهدتا تسرباً نفطياً وغازياً بسبب عدم وجود غالق إسمنتي، ما حال دون إكمال سرقتهما، حيث تُركتا بعد فتحهما وحدث التسرب.

وأشار المصدر إلى أن فرق الصيانة التابعة لشركة نفط البصرة، ضمن حقل السندباد، تحاول حالياً إيقاف التسرب الغازي.

في السياق، قال معاون المدير العام لشؤون الحقول والتراخيص، كاظم عبد الحسن كريم، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الفرقة الفنية والهندسية التابعة للشركة نجحت في السيطرة على التسرب الغازي في البئر الرابعة والخامسة من حقل السندباد الاستكشافي".

وأضاف كريم أن "المخربين حاولوا العبث بصمامات الأمان الخاصة برؤوس الآبار بقصد السرقة، مما أدى إلى حدوث انضغاط عكسي وتسرب للغاز المصاحب بضغوط عالية".